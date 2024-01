I Fantastici 5, il riassunto e le reazioni della terza puntata

Il racconto in breve di quanto accaduto durante il terzo episodio della fiction con Raoul Bova e Francesca Cavallin, in onda martedì 30 gennaio su Canale 5

Nel terzo episodio de I Fantastici 5, la nuova serie di Canale 5 con Raoul Bova in onda martedì 30 gennaio su Canale 5, Riccardo vuole convincere i ragazzi a partecipare alle qualificazioni della staffetta, così che anche Elia e Laura possano partecipare agli Europei.

Elia e Giorgia si baciano e il ragazzo decide di lasciare Anna.

Christian scopre tutta la verità sul suo incidente e, sconvolto, lascia Isabella e si fa accompagnare in commissariato da Riccardo per denunciare l'uomo che gli ha sparato.

Christian non è più d'accordo a partecipare alla staffetta e Sofia annuncia che Elia e Laura dovranno lasciare la NovaLux, perché possono rimanere solo gli atleti che andranno agli Europei.

Christian decide di perdonare Isabella e di partecipare alla staffetta: i ragazzi riescono a stare sotto il tempo limite e si qualificano agli Europei.

Laura è sconvolta dall'esito del processo al ragazzo che le ha fatto perdere una gamba. Così Marzia la aiuta a vendicarsi e insieme gli sfregiano la macchina e dei vestiti. Il ragazzo si presenta alla NovaLux minacciano Laura e Riccardo, per difenderla, gli sferra un pugno.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 30 gennaio e le reazioni degli spettatori su X.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming on demand le puntate già andate in onda de I Fantastici 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE