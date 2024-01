Raoul Bova è il protagonista de I Fantastici 5, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda martedì 16 e mercoledì 17 gennaio in prima serata con le prime due puntate. I Fantastici 5 sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Al centro della storia, Riccardo, ex allenatore olimpico, accetta la nuova sfida di allenare per gli Europei dei campioni paralimpici. Si trasferisce quindi ad Ancona assieme alle figlie, con cui ha un rapporto conflittuale.

I Fantastici 5 con Raoul Bova

I Fantastici 5: il cast della serie

Nel cast de I Fantastici 5, Riccardo ha il volto di Raoul Bova.

Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D'Antonio ed Enea Barozzi interpretano gli atleti; Francesca Cavallin è la severa presidentessa della società sportiva NovaLux, Gianluca Gobbi, l'amico di Riccardo e consulente medico, Gaia Messerklinger interpreta la fisioterapista della struttura.

Il cast della serie I Fantastici 5

I Fantastici 5: i personaggi della serie

Riccardo (Raoul Bova) ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, Anna e Giorgia, con cui Riccardo fatica ad entrare in sintonia.

Riccardo si trasferisce ad Ancona per lavorare al Centro Sportivo della NovaLux, prestigiosa società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paralimpica italiana.

Sofia Calabresi (Francesca Cavallin) è la presidentessa della NovaLux, società sportiva al vertice del panorama di atletica paralimpica italiana. Sceglie personalmente Riccardo Bramanti, allenatore inesperto nel panorama paralimpico.

Christian (Vittorio Magazzù) è un velocista in carrozzina ed è il fiore all’occhiello della NovaLux. Determinato e dai modi gentili, Christian ha perso l'utilizzo delle gambe dopo una rapina.

Elia (Enea Barozzi) è cerebroleso dalla nascita ed ha difficoltà nei movimenti e nella coordinazione degli arti. Elia ha affrontato i problemi nella sua vita grazie allo sport e all'aiuto di sua madre.

Marzia (Fiorenza D’Antonio) è una ragazza scontrosa e solitaria. Lo era già prima dell’incidente in cui ha perso la vista.

Laura (Chiara Bordi) ha un carattere solare e positivo, ma una sera, mentre sta tornando a casa a bordo del suo scooter, ha un incidente e perde una gamba. Un pomeriggio per caso vede in tv una gara di atletica paralimpica: Laura non ha mai corso, ma quel pomeriggio decide di diventare un’atleta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE