La fiction con Raoul Bova nei panni di un allenatore di atleti paralimpici inizierà con un doppio appuntamento in prima serata

I Fantastici 5, la nuova fiction con protagonista Raoul Bova, andrà in onda martedì 16 e mercoledì 17 gennaio in prima serata su Canale 5. La serie sarà anche disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nella fiction, Raoul Bova interpreta Riccardo, un allenatore di atleti paralimpici e padre di due figlie, Anna e Giorgia. Riccardo viene chiamato per allenare quattro velocisti al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, una prestigiosa società sportiva, in vista degli Europei, che si svolgeranno di lì a tre mesi.

I Fantastici 5 andrà in onda in otto puntate da 50 minuti ciascuna, trasmesse in prima serata su Canale 5.