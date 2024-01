Durante la conferenza stampa de I Fantastici 5, Massimo Gramellini racconta come è nata l'idea alla base della serie

Durante la conferenza stampa della nuova serie I Fantastici 5, in onda da mercoledì 17 gennaio su Canale 5, il giornalista e conduttore Massimo Gramellini interviene per raccontare come è nato il primo soggetto alla base della serie.

“Il mio è stato un contributo minimo, l'idea di partenza, che come in tutte le storie è quasi sempre una domanda. Ci siamo chiesti con Luca Bernabei perché gli atleti disabili parlano cosi profondamente a tutti noi", spiega Gramellini nel suo video-saluto.

Il giornalista racconta come ha cercato di rispondere a questa domanda insieme a Luca Bernabei, Amministratore Delegato Lux Vide: "Forse ci parlano così perché nella loro disabilità esteriore noi rispecchiamo la nostra disabilità interiore. Ciascuno di noi vive su una carrozzella invisibile. Ogni giorno è alle prese con le barriere architettoniche e le buche della vita e con i giudizi degli altri. I disabili, e in particolare i campioni paralimpici, ci insegnano ad affrontare queste prove senza sentirci né vittime né eroi perché loro detestano essere compatiti o esaltati, vogliono solo essere riconosciuti e accettati, come noi"

"Quando trovano un allenatore come Raoul Bova, possono diventare fantastici", conclude Gramellini.

Nel corso della conferenza stampa presso la Casa del Cinema di Roma, sono intervenuti: Raoul Bova, che ha raccontato il suo protagonista Riccardo, l'attrice Chiara Bordi, interprete di Laura nella serie, e Luca Pancalli, Presidente Italiano del Comitato Paralimpico.

