“Questa serie dice che la vittoria sta nell’essere felici”. Nella voce di Raoul Bova si percepisce un intenso e profondo coinvolgimento mentre parla della nuova serie Mediaset I Fantastici 5 di cui è protagonista.

Alla Casa del Cinema di Roma, il cast de I Fantastici 5 presenta la serie, in onda da mercoledì 17 gennaio su Canale 5, insieme a Luca Pancalli, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, e Giancarlo Scheri, Direttore di Canale 5.

“Devo condividere i complimenti che mi sono stati fatti perché, grazie a questo progetto, ho capito quanto non c’è individualità in questo lavoro. Un ruolo così complesso non è stato facile. Ci sono stati molti cambiamenti nel corso del tempo”, afferma Raoul Bova descrivendo il minuzioso lavoro in fase di scrittura e riprese.

Nel corso della conferenza, l’attore chiarisce i tratti unici che caratterizzano I Fantastici 5: “Di solito nelle storie si parte da ragazzi che voglio diventare campioni e poi ce la fanno, come in Rocky. Questa serie parte dal contrario perché loro sono già campioni”.

Al centro della serie, quattro atleti paralimpici professionisti che si preparano ad affrontare gli Europei. Riccardo (Raoul Bova), il nuovo allenatore della NovaLux, cerca di conoscerli scoprendo un mondo interiore troppo spesso avvolto da pietismo e compassione come spiega Luca Pancalli.

"Sono stato duro nella lavorazione di questa sera perché non doveva scadere nel pietismo che poi non lasciasse nulla. La forza di questa serie è stata nell'umiltà. Siete stati bravi perché avete ascoltato. Sono convinto che quello che avete lasciata sarà d'ispirazione e può lasciare qualcosa”, dichiara Pancalli.

Raoul Bova, doppiamente coinvolto nel progetto sia come attore che come grande sportivo, sottolinea l’importanza sociale e culturale dello sport: “Era difficile spiegare quanto conta la felicità per gli atleti. Non volevo lasciare neanche una virgola non capita. Dovete essere felici per essere vincenti, è una frase del film. Ma che cosa vuol dire? I campioni non sempre sono felici, ci sono delle responsabilità da mantenere, vincere diventa la normalità. Questa serie dice che la vittoria sta nell’essere felici”.

“Abbiamo iniziato a vedere e credere nello sport paralimpico quanto un gol della nazionale di calcio”, aggiunge l’attore parlando della nuova attenzione verso gli sport paralimpici.

La serie chiede allo spettatore di guardare alle persone con disabilità con occhi inediti e alle loro storie con rinnovata attenzione. Proprio per questo motivo, servirà tempo a Riccardo per entrare in contatto con i quattro atleti, “Riccardo è quasi bullizzato e deriso. Non viene ascoltato, lui deve subire, così riesce a essere un personaggio diverso. È un personaggio a 360 gradi e tocca tanti lati tutti insieme. È una serie unica e un personaggio unico”.

