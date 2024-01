Photo Credit: Matteo Illiano/Mediaset Infinity

Una nuova attenzione verso la rappresentazione delle persone con disabilità nelle serie tv è al centro degli interventi della giovane attrice Chiara Bordi durante la conferenza stampa de I Fantastici 5, nuova serie Mediaset in onda da mercoledì 17 gennaio su Canale 5.

Chiara Bordi presenta il personaggio di Laura, una delle atlete paralimpiche allenate da Riccardo (Raoul Bova). L'attrice, 22 anni, interpreta una ragazza che come lei vive le sue passioni e la sua quotidianità con la protesi alla gamba.

Chiara Bordi descrive la cura che Lux Vide ha riposto nel progetto, riguardo al tema delle persone con disabilità e alla rappresentazione di essa.

“Se questo progetto è riuscito è perché abbiamo fatto squadra. All’inizio ero titubante, anch’io come Luca Pancalli sono stata dura, avevo timore che la disabilità fosse raccontata in maniera pietista. Nelle serie spesso le persone con disabilità sono elevate a supereroi, invece hanno mille sfumature, e, come si vede in questa serie, possono essere anche antipatiche”, spiega Bordi.

Nella serie, Laura è un ragazza solare e positiva che una sera, tornando a casa a bordo del suo scooter, ha un incidente e perde una gamba. L’attrice racconta cosa ha rappresentato per lei impersonare Laura: “Non volevo rendere la scena in cui racconto l’incidente in maniera drammatica. Laura non piange mai quando racconta l’incidente, lo fa solo quando parla della sua passione per l’atletica. È una serie importante perché parla di sport, giovani, famiglia, padri e figlie”.

Bordi crede nell'importanza culturale che la serie può avere per il grande pubblico: “Credo che se questa serie fosse stata fatta 10 anni fa, quando io ho fatto l’incidente, sarebbe stata importante per me. Dieci anni fa sentivo che la società non era pronta. Non siamo vittime, non siamo eroi, siamo persone".

Rispondendo a una domanda, Chiara Bordi sottolinea le difficoltà e i limiti che ancora oggi riguardano la rappresentazione e le possibilità per le persone con disabilità: “Solo il 5% delle produzioni mondiali hanno personaggi con disabilità. Per questo motivo, quando una persona con disabilità guarda una serie o un film spesso non si sente rappresentata. Ho sempre voluto fare l’attrice, ma non pensavo di poterlo fare. Ringrazio la produzione de I Fantastici 5 per aver fatto dei casting prima a persone con disabilità”.

