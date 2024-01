"Non sono i media che hanno cambiato l'immagine del mondo paralimpico, è il mondo paralimpico che sta cambiando i media che è una cosa profondamente diversa".

Con queste parole, Luca Pancalli, Presidente Italiano del Comitato Paralimpico risponde provocatoriamente durante la conferenza stampa presso la Casa del Cinema di Roma de I Fantastici 5, nuova serie Mediaset in partenza mercoledì 17 gennaio.

Pancalli è stato personalmente coinvolto nel progetto e ne racconta il suo sviluppo: "Sono stato intenzionalmente duro. Da ex atleta e da persona disabile, questo mi ha portato a capire dove fosse l'errore nella trattazione dei temi che riguardano i nostri atleti: scadere nel pietismo e nel facile racconto che suscita la compassione umana. Questo poi non lascia nulla. L'essere stato duro è servito".

"Da questa serie non emerge nulla sulla disabilità, lo dico in maniera provocatoria, quello che emerge è una storia sportiva e sullo sfondo ci sono atleti paralimpici. Non c'è stata la necessità", continua Pancalli sottolineando le caratteristiche inedite della serie.

"La forza di questa serie è stata saper raccontare con l'umiltà. Siete stati bravi perché avete ascoltato e vi siete fatti guidare. Siete stati umili. Un paese cambia anche in base a queste cose. Sono convinto che quello che avete fatto sarà una fonte d'ispirazione e può lasciare qualcosa".

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Raoul Bova, che ha raccontato il suo protagonista e i temi della serie, Chiara Bordi, interprete di Laura, e gli altri membri del cast.

Presente anche Giancarlo Scheri, Direttore di Canale 5, che evidenzia l'importanza sociale della fiction Mediaset: "I Fantastici 5 è un prodotto veramente importante, importante non solo per la qualità, ma per i contenuti che questo prodotto riesce a esprimere e alle emozioni che riesce a darci. Io credo che lo sport sia importante per tutti quanti noi. E lo è ancora di più per i ragazzi con disabilità. Questa serie ha un messaggio importante per noi, un messaggio di speranza, coraggio e inclusività".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE