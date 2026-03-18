Ilary Blasi nella prima puntata del GF Vip 2026

Lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Ilary Blasi apre la prima puntata del GF Vip

"Questo è un grande ritorno a casa per me e a casa si sta sempre bene. Qui ho lasciato un sacco di amici: produzione, redazioni, tecnici e tanti altri. Vi voglio bene", dichiara Ilary Blasi entrando nello studio del GF Vip.

La conduttrice accoglie le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Entrati durante l'Open House, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea vivono nella Casa già da qualche giorno.

I primi concorrenti a varcare la porta rossa nella prima puntata sono: Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini. Giovanni Calvario, Paola Caruso e Marco Berry.

Antonella Elia entra al GF Vip e non saluta Adriana Volpe

Antonella Elia entra nella Casa con un apparente grande rancore verso Adriana Volpe e il suo ingresso non lascia indifferente.

Dopo aver salutato tutti i presenti, la showgirl sceglie di non salutare Adriana Volpe. “Ha bisogno di tempo. Deve ambientarsi. La sua entrata è stata importante", è il primo commento di Adriana Volpe.

Ilary Blasi saluta la figlia Chanel presente in studio

Ilary Blasi desidera salutare una parte della sua famiglia presente in studio per darle supporto: “È la prima puntata e volevo salutare un pezzo della mia famiglia che mi è venuta a trovare. Nonna Marcella ti ho messa in prima fila. Ti ho messa lì così mi puoi criticare bene, mi dice che parlo veloce. Poi c’è mia sorella Melory e mia figlia Chanel".