Lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
"Questo è un grande ritorno a casa per me e a casa si sta sempre bene. Qui ho lasciato un sacco di amici: produzione, redazioni, tecnici e tanti altri. Vi voglio bene", dichiara Ilary Blasi entrando nello studio del GF Vip.
La conduttrice accoglie le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Entrati durante l'Open House, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea vivono nella Casa già da qualche giorno.
I primi concorrenti a varcare la porta rossa nella prima puntata sono: Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini. Giovanni Calvario, Paola Caruso e Marco Berry.
Antonella Elia entra nella Casa con un apparente grande rancore verso Adriana Volpe e il suo ingresso non lascia indifferente.
Dopo aver salutato tutti i presenti, la showgirl sceglie di non salutare Adriana Volpe. “Ha bisogno di tempo. Deve ambientarsi. La sua entrata è stata importante", è il primo commento di Adriana Volpe.
Ilary Blasi desidera salutare una parte della sua famiglia presente in studio per darle supporto: “È la prima puntata e volevo salutare un pezzo della mia famiglia che mi è venuta a trovare. Nonna Marcella ti ho messa in prima fila. Ti ho messa lì così mi puoi criticare bene, mi dice che parlo veloce. Poi c’è mia sorella Melory e mia figlia Chanel".
Si accende fin dai primi momenti lo scontro tra Alessandra Mussolini e l'opinionista Selvaggia Lucarelli.
“Sono rimasta male. In un altro programma, lei non ha dimostrato alcun tipo di sentimento nei miei confronti. Questo non va bene. Neanche mi guardavi in faccia”, è l'accusa Alessandra Mussolini.
“Quando sei la regina delle sceneggiate, come sei tu, io pensavo che stessi fingendo. Io ho molta curiosità di vederti qui dentro”, replica l'opinionista.
Nel corso della prima puntata entrano tutti i concorrenti che compongono il cast completo del GF Vip 2026.
Nella seconda parte della diretta, varcano la porta rossa: l'imitatrice Francesca Manzini, il comico Dario Cassini, la consulente aziendale Lucia Ilardo, la modella Barbara Prezia, l’imprenditore Nicolò Brigante e il cantante e rapper GionnyScandal.
Le prime nomination del GF Vip 2026 sono state divise in tre momenti diversi nel corso della puntata.
I concorrenti al televoto sono otto: Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea e Lucia Ilardo.
Il primo televoto non prevederà un'eliminazione, ma il vip più votato sarà il preferito dal pubblico e otterrà l'immunità.