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LA PUNTATA18 marzo 2026

Cos'è successo al Grande Fratello Vip nella prima puntata del 17 marzo

Dallo scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli alle prime nomination, ecco le ultime notizie sulla prima puntata del GF Vip 2026 di martedì 17 marzo
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Ilary Blasi nella prima puntata del GF Vip 2026Ilary Blasi nella prima puntata del GF Vip 2026

Lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Ilary Blasi apre la prima puntata del GF Vip

"Questo è un grande ritorno a casa per me e a casa si sta sempre bene. Qui ho lasciato un sacco di amici: produzione, redazioni, tecnici e tanti altri. Vi voglio bene", dichiara Ilary Blasi entrando nello studio del GF Vip.

La conduttrice accoglie le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Entrati durante l'Open House, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea vivono nella Casa già da qualche giorno.

I primi concorrenti a varcare la porta rossa nella prima puntata sono: Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini. Giovanni Calvario, Paola Caruso e Marco Berry.

Antonella Elia entra al GF Vip e non saluta Adriana Volpe

Antonella Elia entra nella Casa con un apparente grande rancore verso Adriana Volpe e il suo ingresso non lascia indifferente.

Dopo aver salutato tutti i presenti, la showgirl sceglie di non salutare Adriana Volpe. “Ha bisogno di tempo. Deve ambientarsi. La sua entrata è stata importante", è il primo commento di Adriana Volpe.

Ilary Blasi saluta la figlia Chanel presente in studio

Ilary Blasi desidera salutare una parte della sua famiglia presente in studio per darle supporto: “È la prima puntata e volevo salutare un pezzo della mia famiglia che mi è venuta a trovare. Nonna Marcella ti ho messa in prima fila. Ti ho messa lì così mi puoi criticare bene, mi dice che parlo veloce. Poi c’è mia sorella Melory e mia figlia Chanel".

Alessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli

Si accende fin dai primi momenti lo scontro tra Alessandra Mussolini e l'opinionista Selvaggia Lucarelli.

“Sono rimasta male. In un altro programma, lei non ha dimostrato alcun tipo di sentimento nei miei confronti. Questo non va bene. Neanche mi guardavi in faccia”, è l'accusa Alessandra Mussolini.

Quando sei la regina delle sceneggiate, come sei tu, io pensavo che stessi fingendo. Io ho molta curiosità di vederti qui dentro”, replica l'opinionista.

Tutti gli ingressi della prima puntata del GF Vip

Nel corso della prima puntata entrano tutti i concorrenti che compongono il cast completo del GF Vip 2026.

Nella seconda parte della diretta, varcano la porta rossa: l'imitatrice Francesca Manzini, il comico Dario Cassini, la consulente aziendale Lucia Ilardo, la modella Barbara Prezia, l’imprenditore Nicolò Brigante e il cantante e rapper GionnyScandal.

Grande Fratello 2026, le nomination della prima puntata

Le prime nomination del GF Vip 2026 sono state divise in tre momenti diversi nel corso della puntata.

I concorrenti al televoto sono otto: Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea e Lucia Ilardo.

Il primo televoto non prevederà un'eliminazione, ma il vip più votato sarà il preferito dal pubblico e otterrà l'immunità.

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