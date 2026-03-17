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IL CONFRONTO 18 marzo 2026

Alessandra Mussolini, il primo confronto con Selvaggia Lucarelli al GF Vip: "Sei la regina delle sceneggiate"

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha un acceso battibecco con Selvaggia Lucarelli
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Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda martedì 17 marzo, Alessandra Mussolini ha un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli, presente in studio nel ruolo di opinionista.

Sembra non correre buon sangue tra la concorrente e Selvaggia Lucarelli per il loro passato televisivo.

“Sono rimasta male. In un altro programma, lei non ha dimostrato alcun tipo di sentimento nei miei confronti. Questo non va bene. Neanche mi guardavi in faccia”, accusa Alessandra Mussolini.

Quando sei la regina delle sceneggiate, come sei tu, io pensavo che stessi fingendo. Io ho molta curiosità di vederti qui dentro”, replica l'opinionista.

Alessandra Mussolini contro Selvaggia LucarelliAlessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli

Ma la concorrente sembra non accettare di buon grado i commenti di Lucarelli: “A me non piace che io diventi un cliché. Sei proprio fuori. Io dico sempre le verità. Non faccio sceneggiate

"Devi essere rispettosa di tutti. Qui noi non facciamo scena muta”, conclude visibilmente scocciata Mussolini.

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