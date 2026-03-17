Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda martedì 17 marzo, Alessandra Mussolini ha un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli, presente in studio nel ruolo di opinionista.

Sembra non correre buon sangue tra la concorrente e Selvaggia Lucarelli per il loro passato televisivo.

“Sono rimasta male. In un altro programma, lei non ha dimostrato alcun tipo di sentimento nei miei confronti. Questo non va bene. Neanche mi guardavi in faccia”, accusa Alessandra Mussolini.

“Quando sei la regina delle sceneggiate, come sei tu, io pensavo che stessi fingendo. Io ho molta curiosità di vederti qui dentro”, replica l'opinionista.