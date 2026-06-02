La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda martedì 2 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 2 giugno di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Kursat avverte Canfeza che, se l'indomani avesse sposato Mahir, avrebbe condannato a morte sia Sila per mano di Selim, che Mahir. Quest'ultimo sarebbe la prima vittima della furia di Cabir.
Rasit, per accontentare Selim, tende una trappola a Mahir, facendogli arrivare una soffiata su Orhan.
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