La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda martedì 2 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Kursat avverte Canfeza che, se l'indomani avesse sposato Mahir, avrebbe condannato a morte sia Sila per mano di Selim, che Mahir. Quest'ultimo sarebbe la prima vittima della furia di Cabir.

Rasit, per accontentare Selim, tende una trappola a Mahir, facendogli arrivare una soffiata su Orhan.

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