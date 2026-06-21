Racconto di una notte in prima serata, il riassunto del 21 giugno

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 21 giugno e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selim, sospettando un tradimento da parte di Kursat, lo mette alla prova.
Mahir arriva all'appuntamento e Kursat gli punta una pistola contro. Canfeza arriva all'improvviso e si lancia su Mahir per proteggerlo.
Canfeza viene portata in ospedale e litiga con Mahir.
Sureyya trova il test di gravidanza di Ferman tra le cose di Canfeza. Tutta la famiglia pensa che Canfeza e Mahir diventeranno presto genitori.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda dall'8 al 14 giugno su Canale 5.
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