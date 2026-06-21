A seguito di un malinteso sul test di gravidanza, Ferman è nel pallone: tutti sono convinti che Mahir stia per diventare papà.

L’atmosfera è tesa. Afet rifiuta l’idea di un nipote legato a Canfeza, e la sua rabbia la porta a un malore. Ezra e Mavis fanno visita a Canfeza, appena dimessa dall’ospedale, aggravando ulteriormente una situazione già delicata.

Selim, deciso a scoprire tutto su Ceylan, avvia un’indagine meticolosa sul suo passato. Nel frattempo, Mahir si affida a Salih per le ricerche della bambina che ha sottratto il laptop della polizia.

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