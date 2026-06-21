Nella nuova puntata di domenica 28 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir promette a Canfeza che ritroverà un oggetto appartenuto a sua madre.
A seguito di un malinteso sul test di gravidanza, Ferman è nel pallone: tutti sono convinti che Mahir stia per diventare papà.
L’atmosfera è tesa. Afet rifiuta l’idea di un nipote legato a Canfeza, e la sua rabbia la porta a un malore. Ezra e Mavis fanno visita a Canfeza, appena dimessa dall’ospedale, aggravando ulteriormente una situazione già delicata.
Selim, deciso a scoprire tutto su Ceylan, avvia un’indagine meticolosa sul suo passato. Nel frattempo, Mahir si affida a Salih per le ricerche della bambina che ha sottratto il laptop della polizia.
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