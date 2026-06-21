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Racconto di una notte

SERIE TV22 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 28 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 28 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 28 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir promette a Canfeza che ritroverà un oggetto appartenuto a sua madre.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 28 giugno

Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

A seguito di un malinteso sul test di gravidanza, Ferman è nel pallone: tutti sono convinti che Mahir stia per diventare papà.

L’atmosfera è tesa. Afet rifiuta l’idea di un nipote legato a Canfeza, e la sua rabbia la porta a un malore. Ezra e Mavis fanno visita a Canfeza, appena dimessa dall’ospedale, aggravando ulteriormente una situazione già delicata.

Selim, deciso a scoprire tutto su Ceylan, avvia un’indagine meticolosa sul suo passato. Nel frattempo, Mahir si affida a Salih per le ricerche della bambina che ha sottratto il laptop della polizia.

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