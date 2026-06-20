La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 21 giugno in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sare e Salih trascorrono la notte in macchina a causa di una gomma a terra mentre Mahir e Canfeza, rimasti soli nel bosco, cercano di gestire la convivenza in tenda. Intanto Sureya, sopraffatta dal dolore, implora il defunto marito Mehmet di non abbandonarla. La polizia ritrova i documenti di Ceylan, lei lascia la casa di Selim e si presenta a sorpresa alla villa del nonno Asaf. Selim sospetta che Kursat l'abbia tradita, lo mette alla prova chiedendogli di attirare Mahir a casa sua e ucciderlo. Ma quando Kursat fa partire il colpo, Canfeza fa il possibile per difenderlo.

Kursat tenta di uccidere Mahir, ma Canfeza si impone tra i due e viene colpita al suo posto, riportando fortunatamente solo ferite lievi. Nel frattempo, Ceylan denuncia alla polizia un sistema di riciclaggio che coinvolge sua madre e il marito, mentre in famiglia esplode il caos quando viene scoperta la gravidanza di Canfeza. La notizia provoca un grave malore ad Afet.

Dopo l'equivoco del test di gravidanza, Ferman è nel panico. Inoltre tutti credono che Mahir stia per diventare padre. Ezra e Mavis si presentano in casa Yilmaz per far visita a Canfeza. Selim ordina un'indagine ossessiva sul passato di Ceylan in quanto vuole scoprire ogni cosa sulla ragazza. Mahir coinvolge Salih nelle ricerche della bambina che ha rubato il laptop della polizia. Alla sera, Canfeza pretende delle scuse da suo marito per essere stata "usata", Mahir si rifiuta di scusarsi, dicendo di aver agito così per necessità. Infine, Sevde sorprende Ferman con l'ecografia.

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