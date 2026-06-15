Nella pomeriggio di lunedì 15 giugno, alle 15:45 su Canale 5, va in onda la prima puntata di Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie tv turca che va ad arricchire il palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset. Su Mediaset Infinity, potete scoprire trama, cast e location di Tutto per la mia famiglia.

Racconto di una notte torna il 21 giugno

Un nuovo episodio di Racconto di una notte andrà in onda domenica 21 giugno in prima serata su Canale 5. Di seguito una breve anticipazione.

Quella formata da Veli e Hatice Eren e dai quattro figli Kadir, Omer, Asiye ed Emel è una famiglia umile ma molto unita. Il loro equilibrio viene spezzato quando Hatice, che lavora come domestica presso la facoltosa famiglia degli Atakul, si reca alla villa estiva su richiesta di Nebahat e sorprende Akif Atakul e Suzan, moglie del socio di lui, Kenan, in una relazione clandestina.