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Racconto di una notte

SERIE TV15 giugno 2026

Racconto di una notte, perché non va in onda il 15 giugno

Scopriamo perché Racconto di una notte non va in onda lunedì 15 giugno su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca
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Lunedì 15 giugno Racconto di una notte non andrà in onda in nel pomeriggio Canale 5. La serie tv turca tornerà con un nuovo episodio da domenica 21 giugno in prima serata su Canale 5. Scopriamo cosa andrà in onda al posto di Racconto di una notte .

Cosa va in onda al posto di Racconto di una notte?

Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Nella pomeriggio di lunedì 15 giugno, alle 15:45 su Canale 5, va in onda la prima puntata di Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie tv turca che va ad arricchire il palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset. Su Mediaset Infinity, potete scoprire trama, cast e location di Tutto per la mia famiglia.

Racconto di una notte torna il 21 giugno

Un nuovo episodio di Racconto di una notte andrà in onda domenica 21 giugno in prima serata su Canale 5. Di seguito una breve anticipazione.

Quella formata da Veli e Hatice Eren e dai quattro figli Kadir, Omer, Asiye ed Emel è una famiglia umile ma molto unita. Il loro equilibrio viene spezzato quando Hatice, che lavora come domestica presso la facoltosa famiglia degli Atakul, si reca alla villa estiva su richiesta di Nebahat e sorprende Akif Atakul e Suzan, moglie del socio di lui, Kenan, in una relazione clandestina.

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