Su Canale 5 arriva Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim), serie internazionale in prima visione assoluta, che racconta una storia di amore fraterno, sacrificio e riscatto. La serie andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
A livello internazionale, distribuita con il titolo For My Family, la dizi ha conquistato il pubblico di oltre trenta paesi, tra Europa, Medio Oriente, Nord Africa e America Latina, affermandosi come uno dei più apprezzati della serialità turca più recente. Scopriamo trama, cast e location della nuova serie turca.
Al centro del racconto ci sono quattro fratelli profondamente uniti che, in seguito a una tragica serie di eventi, perdono entrambi i genitori. Rimasti soli, in un mondo che sembra averli abbandonati, i ragazzi trovano l’uno nell'altro l’unico sostegno possibile per affrontare le difficoltà della vita.
Il loro destino cambierà quando si apriranno le porte dell'Ataman College: qui, le loro vite si intrecceranno con quelle di altri giovani nati e cresciuti all’interno di famiglie benestanti e potenti.
Un mix che darà vita a un racconto in cui ricchezza e povertà, colpa e innocenza, privilegio e sacrificio, si confronteranno continuamente, trasformando per sempre la vita di tutti i protagonisti.
C'è un nome che i fan delle dizi turche riconosceranno immediatamente: Su Burcu Yazgı Coşkun, l'attrice che in Tutto per la mia famiglia interpreta Asiye Eren, la sorella sensibile e cantante del gruppo. L'attrice è presente in Racconto di una notte nel ruolo di Canfeza e in La forza di una donna in quello di Nisan.
Halit Özgür Sarı porta in scena Kadir Eren, il fratello maggiore che a soli diciannove anni si trova costretto a fare da padre e madre ai suoi fratelli.
Yiğit Koçak è Ömer Eren, figlio adottivo della famiglia, gemello adottivo di Asiye. Aylin Akpınar interpreta la piccola Emel Eren, ancora bambina quando perde entrambi i genitori.
Celil Nalçakan è Akif Atakul, imprenditore potente, proprietario del prestigioso college privato, e colpevole della morte del padre dei fratelli Eren. Simge Selçuk interpreta Nebahat Atakul, la moglie di Akif.
Onur Seyit Yaran è Doruk Atakul, il figlio di Akif: arrogante in apparenza, in realtà profondamente innamorato di Asiye. Lizge Cömert interpreta Süsen Kılıç, la ragazza ricca e fragile che si innamora di Ömer.
Atakan Özkaya, che nella serie interpreta Sarp Yılmaz, è presente anche nella serie Far Away nel ruolo di Kaya.
Ambientata tra diversi quartieri di Istanbul, come la storica zona di Fatih, Tutto per la mia famiglia si dipana tre le mura di una scuola esclusiva, punto d'incontro tra mondi profondamente diversi e luogo dove prenderanno vita nuove amicizie, rivalità e inaspettati legami. È stato il Kemerburgaz Science Private School, nel distretto di Eyüpsultan, a diventare lo scenario dell'Ataman College della serie.
Tutto per la mia famiglia andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
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