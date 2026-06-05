Su Canale 5 arriva Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Kardeşlerim), serie internazionale in prima visione assoluta, che racconta una storia di amore fraterno, sacrificio e riscatto. La serie andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

A livello internazionale, distribuita con il titolo For My Family, la dizi ha conquistato il pubblico di oltre trenta paesi, tra Europa, Medio Oriente, Nord Africa e America Latina, affermandosi come uno dei più apprezzati della serialità turca più recente. Scopriamo trama, cast e location della nuova serie turca.

Tutto per la mia famiglia: la trama di For My Family

Al centro del racconto ci sono quattro fratelli profondamente uniti che, in seguito a una tragica serie di eventi, perdono entrambi i genitori. Rimasti soli, in un mondo che sembra averli abbandonati, i ragazzi trovano l’uno nell'altro l’unico sostegno possibile per affrontare le difficoltà della vita.

Il loro destino cambierà quando si apriranno le porte dell'Ataman College: qui, le loro vite si intrecceranno con quelle di altri giovani nati e cresciuti all’interno di famiglie benestanti e potenti.

Un mix che darà vita a un racconto in cui ricchezza e povertà, colpa e innocenza, privilegio e sacrificio, si confronteranno continuamente, trasformando per sempre la vita di tutti i protagonisti.

Tutto per la mia famiglia: il cast di For My Family