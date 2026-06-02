Nella puntata di martedì 2 giugno di Morning News, interviene Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, attualmente unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

L'avvocato commenta le ultime notizie e gli ultimi sviluppi dell'indagine, spiegando l'operato della difesa: "Le consulenze della procura non ci preoccupano per un motivo molto semplice: sono state fatte su dati tecnici del 2007".

Il legale pone l'attenzione sulle impronte di scarpe individuate sul sangue di Chiara Poggi e sulle nuove analisi dell'impronta 33: "Ciò che sta tentando di fare la procura della Repubblica è rivalutare quell'impronta 33 sulla base delle fotografie di allora. Al tempo venne esaminata l'impronta ed è stata sottoposta a reagenti. Ecco perché siamo ben poco preoccupati. Le impronte delle scarpe sono l'unica prova ascrivibile certamente all'assassino. Quelle impronte hanno condannato Stasi, quelle stesse salveranno Andrea Sempio".

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