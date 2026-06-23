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Be My Sunshine

SERIE TV24 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 25 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da giovedì 25 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da giovedì 25 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 25 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Per festeggiare il compleanno di Poyraz, Haziran organizza una festa indimenticabile.

Nel frattempo, Nehir e Okan si avvicinano sempre di più grazie a un antico rituale, ma Suzan si oppone al loro rapporto.

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