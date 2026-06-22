La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay ( DayDreamer - Le ali del sogno e The Family ), Nihan Buyukagac ( Brave and Beautiful ).

Haziran e Poyraz comunicano a Zeynep e Latif di volersi sposare subito e andare a vivere a Istanbul, dopo il matrimonio. La notizia dovrebbe restare segreta, ma non è così.

Ad Aliye spetta il compito di recarsi a casa della futura sposa per chiedere la mano di Haziran. Però, durante i preparativi per la festa di fidanzamento, accade l'inaspettato.

Infine, Poyraz e Haziran si preparano a celebrare le nozze. Nehir organizza un incontro tra Selma, Hasan e Fatih per risolvere i loro conflitti, mentre Alper mostra a Melisa la loro nuova casa.