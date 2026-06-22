Ecco cosa accadrà dal 29 giugno all'1 luglio negli ultimi episodi della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì alla domenica, in streaming su Mediaset Infinity.
La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).
Haziran e Poyraz comunicano a Zeynep e Latif di volersi sposare subito e andare a vivere a Istanbul, dopo il matrimonio. La notizia dovrebbe restare segreta, ma non è così.
Ad Aliye spetta il compito di recarsi a casa della futura sposa per chiedere la mano di Haziran. Però, durante i preparativi per la festa di fidanzamento, accade l'inaspettato.
Infine, Poyraz e Haziran si preparano a celebrare le nozze. Nehir organizza un incontro tra Selma, Hasan e Fatih per risolvere i loro conflitti, mentre Alper mostra a Melisa la loro nuova casa.
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