La puntata integrale del 22 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Gli assistenti sociali vorrebbero sottrarre la bambina ad Hanife, e la ragazza è sempre più convinta di scappare dall'isola.
Nel frattempo, Haziran e Poyraz la cercano disperatamente.
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