Poyraz e Haziran aiutati da Sadik, Gorkem, Fatih e Biricik decidono di escogitare un piano per spaventare Nihat e proteggere Hanife e Deniz.

Decidono, così, di riprendere Nihat mentre minaccia Hanife.

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