Con l'aiuto di Sadik, Gorkem, Fatih e Biricik, Poyraz e Haziran escogitano un piano per fermare Nihat e proteggere Hanife e Deniz.

Il gruppo riesce inoltre a riprendere Nihat mentre minaccia Hanife, raccogliendo così prove decisive contro di lui.

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