La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da domenica 21 giugno.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Con l'aiuto di Sadik, Gorkem, Fatih e Biricik, Poyraz e Haziran escogitano un piano per fermare Nihat e proteggere Hanife e Deniz.
Il gruppo riesce inoltre a riprendere Nihat mentre minaccia Hanife, raccogliendo così prove decisive contro di lui.
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