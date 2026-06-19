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Be My Sunshine

SERIE TV20 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 21 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da domenica 21 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da domenica 21 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 21 giugno

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Con l'aiuto di Sadik, Gorkem, Fatih e Biricik, Poyraz e Haziran escogitano un piano per fermare Nihat e proteggere Hanife e Deniz.

Il gruppo riesce inoltre a riprendere Nihat mentre minaccia Hanife, raccogliendo così prove decisive contro di lui.

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