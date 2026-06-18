Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV19 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 20 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da sabato 20 giugno su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da sabato 20 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 20 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Haziran e Poyraz accompagnano Hanife da Aliye, la quale si è offerta di occuparsi della bambina mentre la ragazza lavora.

NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche