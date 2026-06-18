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Be My Sunshine

SERIE TV19 giugno 2026

Be My Sunshine, la puntata del 19 giugno in streaming

La puntata del 19 giugno di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 19 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 19 giugno

Ipek Tenolcay (Zeynep) in una scena di Be My Sunshine
Ipek Tenolcay (Zeynep) in una scena di Be My Sunshine

Per permettere a Nehir di proseguire gli studi universitari senza difficoltà economiche, Selma e Fatih decidono di fare importanti sacrifici.

Selma sceglie di affittare la propria casa mentre Fatih si mette alla ricerca di un secondo lavoro, nella speranza di riuscire a coprire tutte le spese legate all'università della ragazza.

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