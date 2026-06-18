La puntata integrale del 19 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Per permettere a Nehir di proseguire gli studi universitari senza difficoltà economiche, Selma e Fatih decidono di fare importanti sacrifici.
Selma sceglie di affittare la propria casa mentre Fatih si mette alla ricerca di un secondo lavoro, nella speranza di riuscire a coprire tutte le spese legate all'università della ragazza.
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