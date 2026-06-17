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Be My Sunshine

SERIE TV18 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 19 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 19 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da venerdì 19 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 19 giugno

Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine
Ozge Demirtel (Biricik) in una scena di Be My Sunshine

Selma ha deciso di affittare casa e Fatih cerca un altro lavoro: tutto questo per sostenere le spese dell'università di Nehir.

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