La puntata integrale del 17 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Deciso a sorprendere Haziran, Poyraz organizza una particolare proposta di matrimonio.
Per rendere il momento ancora più speciale, coinvolge Selma, Fatih, Alper, Melisa, Biricik e Beyazit, chiedendo loro di interpretare i passaggi più significativi della loro storia d'amore.
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