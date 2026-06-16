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Be My Sunshine

SERIE TV17 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 18 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da giovedì 18 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da giovedì 18 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 18 giugno

Merve Nur Bengi (Melisa) in una scena di Be My Sunshine
Merve Nur Bengi (Melisa) in una scena di Be My Sunshine

Le nozze di Alper e Melisa, officiate dal sindaco Latif, diventano un momento speciale che riunisce amici e familiari.

Diventano, quindi, anche un momento per celebrare l'amore di altre coppie come quello di Poyraz e Haziran.

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