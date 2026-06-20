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Be My Sunshine

SERIE TV21 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 22 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da lunedì 22 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da lunedì 22 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 22 giugno

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Gli assistenti sociali, vista la situazione, avrebbero deciso di togliere la bambina ad Hanife. La ragazza, però, vuole scappare dall'isola.

Haziran e Poyraz decidono di cercarla disperatamente.

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