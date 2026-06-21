Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 15 al 21 giugno in streaming gratis su Mediaset Infinity, l'arrivo dei genitori di Alper e Melisa peggiora le cose tra di loro.
Idil soffre per i sentimenti che prova per Batu.
Melisa ha dei dubbi sui sentimenti di Alper.
Poyraz prepara una particolare proposta di matrimonio per Haziran.
Haziran scopre la malattia di sua madre.
Il matrimonio di Alper e Melisa viene celebrato dal sindaco Latif.
Poyraz accompagna Hanife e la sua bambina da Aliye. Poyraz e Haziran mettono in atto un piano per proteggere Hanife da suo marito Nihat.
Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
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