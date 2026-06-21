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Be My Sunshine

SERIE TV22 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 23 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da martedì 23 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da martedì 23 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 23 giugno

Bulent Colak (Gorkem) in una scena di Be My Sunshine
Bulent Colak (Gorkem) in una scena di Be My Sunshine

Sadik per evitare che sua sorella Suzan vada a trasferirsi da lui, riempie la casa di animali. Tutto questo perché Suzan è allergica ai gatti.

Nonostante ciò, la ragazza non si lascia intimidire e non cambia idea.

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