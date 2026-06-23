La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 24 giugno della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è disponibile su Mediaset Infinity .

Haziran e Poyraz si trovano a cena a casa di Zeynep e Fatih, durante questa occasione Zeynep si lamenta del fatto che molta gente è al corrente della sua malattia.

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