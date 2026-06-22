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Be My Sunshine

SERIE TV23 giugno 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 24 giugno

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da mercoledì 24 giugno su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da mercoledì 24 giugno.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 24 giugno

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Durante una cena a casa di Zeynep e Fatih in compagnia di Haziran e di Poyraz, Zeynep esprime il suo disappunto sul fatto che molta gente abbia saputo della sua malattia.

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