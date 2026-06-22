Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì alla domenica in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La nuova puntata di Be My Sun shi ne ( Ada Masali ), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da mercoledì 24 giugno .

Durante una cena a casa di Zeynep e Fatih in compagnia di Haziran e di Poyraz, Zeynep esprime il suo disappunto sul fatto che molta gente abbia saputo della sua malattia.

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