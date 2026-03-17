Adriana Volpe e Ibiza Altea

A cominciare la conversazione parlando degli argomenti emersi durante il gioco è Adriana Volpe: "Mi ha colpito tanto che hai affrontato un tema così importante e delicato con un gioco", dice, rivolgendosi a Ibiza, e facendo riferimento ai racconti legati al padre biologico.

"Ho già affrontato questi discorsi, ho 26 anni", chiarisce la ragazza, "Spero che un giorno troverò un uomo che dedicherà tutta la sua vita a mio figlio, come ha fatto mio padre con me", confida.

Il riferimento è al padre adottivo, figura cardine durante la crescita all'interno di un contesto familiare segnato da alcune mancanze da parte della madre. Non riuscendo a trattenere le lacrime, Ibiza si lascia andare a un pianto liberatorio tra le braccia di Adriana Volpe.

Ibiza è tra i protagonisti della nuova edizione di Grande Fratello Vip in partenza martedì 17 marzo. Quest’anno il reality ha inaugurato una novità assoluta: una speciale Open House che ha permesso a quattro concorrenti di entrare in anticipo nella Casa. I primi a varcare la soglia sono stati Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e la stessa Ibiza Altea.

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