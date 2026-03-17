Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti entrati nella prima puntata

Grande Fratello Vip 2026: cast completo

Nella prima puntata di martedì 17 marzo del Grande Fratello Vip, dodici concorrenti varcano la porta rossa della Casa.

Quattro concorrenti sono già nella Casa da qualche giornio dopo il loro ingresso durante l'Open House e sono: la conduttrice Adriana Volpe, il deejay e imprenditore Raul Dumitras, il modello Renato Biancardi e la modella Ibiza Altea.

I primi concorrenti a varcare la porta rossa nella prima puntata del GF Vip sono il ballerino e coreografo Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini.

Giovanni Calvario e la bonas Paola Caruso entrano insieme passando da una stanza segreta.