Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti entrati nella prima puntata

Nella prima puntata di martedì 17 marzo del Grande Fratello Vip, dodici concorrenti varcano la porta rossa della Casa.
Quattro concorrenti sono già nella Casa da qualche giornio dopo il loro ingresso durante l'Open House e sono: la conduttrice Adriana Volpe, il deejay e imprenditore Raul Dumitras, il modello Renato Biancardi e la modella Ibiza Altea.
I primi concorrenti a varcare la porta rossa nella prima puntata del GF Vip sono il ballerino e coreografo Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini.
Giovanni Calvario e la bonas Paola Caruso entrano insieme passando da una stanza segreta.
Antonella Elia entra nella Casa con un apparente grande rancore verso Adriana Volpe e il suo ingresso non lascia indifferente.
Dopo aver salutato tutti i presenti, la showgirl sceglie di non salutare Adriana Volpe. “Ha bisogno di tempo. Deve ambientarsi. La sua entrata è stata importante", è il primo commento di Adriana Volpe.
Dopo aver fatto un gioco in studio, l'illusionista Marco Berry varca la porta rossa.
Dal "Localino" del Grande Fratello Vip, nuovo ambiente della Casa, l'imitatrice e conduttrice Francesca Manzini fa il suo ingresso nel reality.
"Mi sento come quando tu hai trovato le borse. Sono tanto emozionata", spiega Francesca Manzini a Ilary Blasi.
Anche il cantante e rapper GionnyScandal entra nella Casa.
Il comico Dario Cassini, la consulente aziendale Lucia Ilardo, la modella Barbara Prezia e l’imprenditore Nicolò Brigante si sono conosciuti prima di entrare nella Casa durante un aperitivo.
Nella prima puntata, i quattro concorrenti fanno insieme il loro ingresso all'interno del reality.
Il cast completo del Grande Fratello Vip 2026 è composto da 16 concorrenti.