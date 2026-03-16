Nella Casa del Grande Fratello Vip, Raul Dumitras si apre con i coinquilini parlando del rapporto con suo padre.

Durante una chiacchierata in salotto con Adriana Volpe, Ibiza Altea e Renato Biancardi, il tema della conversazione diventa la famiglia. Raul inizia a parlare di suo fratello e Adriana gli chiede: "Chi ha preso le orme del papà?". Da lì, Raul si lascia andare al racconto della sua esperienza lavorativa e personale.

Il concorrente racconta di aver iniziato a fare il barbiere perché desiderava lavorare con il padre, che però inizialmente non era d’accordo e non lo considerava ancora pronto. Solo durante il periodo della pandemia COVID-19 ha iniziato a lavorare con lui: "Non è stato facile. Mio papà è molto duro, è uno che parla poco. Lo devi capire con lo sguardo, con i gesti", spiega, ricordando anche l’infanzia difficile vissuta dal papà in Romania, in una famiglia di dodici fratelli e con poche possibilità.

Il racconto diventa sempre più personale: "Ai suoi occhi volevo essere sempre perfetto. Sbagliavo e imparavo. Nel giro di pochi anni sono diventato molto bravo e lui si è stupito. Mio papà mi dice sempre che a lui è mancato tutto, ma ai suoi figli non mancherà mai nulla. Mi ha sempre fatto effetto", dice commosso.