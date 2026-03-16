Nella Casa del Grande Fratello Vip, Raul Dumitras si apre con i coinquilini parlando del rapporto con suo padre.
Durante una chiacchierata in salotto con Adriana Volpe, Ibiza Altea e Renato Biancardi, il tema della conversazione diventa la famiglia. Raul inizia a parlare di suo fratello e Adriana gli chiede: "Chi ha preso le orme del papà?". Da lì, Raul si lascia andare al racconto della sua esperienza lavorativa e personale.
Il concorrente racconta di aver iniziato a fare il barbiere perché desiderava lavorare con il padre, che però inizialmente non era d’accordo e non lo considerava ancora pronto. Solo durante il periodo della pandemia COVID-19 ha iniziato a lavorare con lui: "Non è stato facile. Mio papà è molto duro, è uno che parla poco. Lo devi capire con lo sguardo, con i gesti", spiega, ricordando anche l’infanzia difficile vissuta dal papà in Romania, in una famiglia di dodici fratelli e con poche possibilità.
Il racconto diventa sempre più personale: "Ai suoi occhi volevo essere sempre perfetto. Sbagliavo e imparavo. Nel giro di pochi anni sono diventato molto bravo e lui si è stupito. Mio papà mi dice sempre che a lui è mancato tutto, ma ai suoi figli non mancherà mai nulla. Mi ha sempre fatto effetto", dice commosso.
Di fronte alla sua emozione, Renato si avvicina per abbracciarlo e Raul conclude spiegando: "Quando sono nato, mia mamma aveva 20 anni, mio papà 25. Sono sempre stato uomo subito, ma non perché mi è mancato qualcosa, perché dovevo restituire qualcosa".
Il Grande Fratello Vip 2026 ha preso il via con l'Open House venerdì 13 marzo, quando i concorrenti Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi sono entrati nel giardino della Casa più spiata d'Italia per le prime prove di convivenza.
La Porta Rossa si aprirà ufficialmente martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli che commenteranno le vicende dei 16 concorrenti.
Raul Dumitras, nato nel 2000 e residente a Roma, è un imprenditore e un deejay. È diventato noto al grande pubblico nel 2024 grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, programma al quale ha preso parte insieme alla fidanzata di allora Martina De Ioannon, diventata poi tronista di Uomini e Donne.