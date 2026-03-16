Renato Biancardi

Il concorrente racconta che, nonostante il sentimento che provava per lei fosse molto forte, qualcosa tra loro è cambiato dopo la nascita della loro bambina. "Io sono sempre stato attento come genitore", afferma, sottolineando di aver sempre cercato di essere un padre presente e premuroso ma che, con il passare del tempo, tra lui e la sua ex sono emerse alcune incomprensioni che lo hanno fatto sentire messo da parte.

Nonostante un chiarimento arrivato successivamente, Renato ammette che il sentimento nel frattempo si è spento: "Ad oggi noi abbiamo chiarito queste cose, ma nel frattempo è passato l'amore". Arriva, a questo punto, una confessione personale riguardo un tradimento nei confronti dell'ex: "Se tutti e due avessimo capito queste cose all'epoca, probabilmente avremmo fatto pace", riflette l'uomo su come entrambi non siano riusciti a intervenire in tempo per salvare la relazione.

Adriana Volpe chiede: "Ad oggi, Enrica che cos'è dentro di te?". "È la mamma di mia figlia e lo sarà per sempre. Però è stata l'amore mio grande, l'unico", risponde Renato Biancardi.

"Quando l'hai tradita lo ha scoperto lei?", chiede Ibiza Altea. "Lo ha scoperto lei", conferma il concorrente.

E nonostante la risposta negativa alla domanda: "Lei tornerebbe con te?" di Adriana Volpe, Renato Biancardi spiega che tra loro è rimasto un legame sereno e rispettoso.

"Siete rimasti in buoni rapporti e questo fa tanto", commenta Adriana.

Renato è tra i protagonisti della nuova edizione di Grande Fratello Vip in partenza martedì 17 marzo. Quest’anno il reality ha inaugurato una novità assoluta: una speciale Open House che ha permesso a quattro concorrenti di entrare in anticipo nella Casa. I primi a varcare la soglia sono stati Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e lo stesso Renato Biancardi.

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