Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi desidera salutare una parte della sua famiglia presente in studio per darle supporto.

Nello studio del reality, sono presenti: Marcella, nonna di Ilary Blasi, Melory, sorella della conduttrice, e Chanel, figlia di Ilary Blasi.

“È la prima puntata e volevo salutare un pezzo della mia famiglia che mi è venuta a trovare. Nonna Marcella ti ho messa in prima fila. Ti ho messa lì così mi puoi criticare bene, mi dice che parlo veloce. Poi c’è mia sorella Melory".