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Grande Fratello VIP17 marzo 2026

Ilary Blasi saluta la figlia Chanel, la sorella Melory e nonna Marcella nello studio del GF Vip

Durante la prima puntata del GF Vip, Ilary Blasi fa un caloroso saluto alla nonna Marcella, alla sorella Melory e alla figlia Chanel presenti in studio.
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Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi desidera salutare una parte della sua famiglia presente in studio per darle supporto.

Nello studio del reality, sono presenti: Marcella, nonna di Ilary Blasi, Melory, sorella della conduttrice, e Chanel, figlia di Ilary Blasi.

“È la prima puntata e volevo salutare un pezzo della mia famiglia che mi è venuta a trovare. Nonna Marcella ti ho messa in prima fila. Ti ho messa lì così mi puoi criticare bene, mi dice che parlo veloce. Poi c’è mia sorella Melory".

Chanel Totti nello studio del Grande Fratello VipChanel Totti nello studio del Grande Fratello Vip

In studio è presente anche Chanel, figlia di Ilary Blasi: "E c'è mia figlia Chanel. Non stare fino alla fine, vai a casa. Ho le chiavi nella borsa".

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