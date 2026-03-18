Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 17 marzo, Ilary Blasi spiega come si svolgeranno le prime nomination di questa edizione.
Le nomination della prima puntata del GF Vip 2026 si articolano in tre momenti diversi.
Le prime nomination coinvolgono solo i quattro concorrenti entrati durante l'Open House. Con un voto a testa, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea finiscono in nomination.
Dopo essersi incontrati prima del loro ingresso in Casa, anche Dario Cassini, Lucia Ilardo, Barbara Prezia e Nicolò Brigante devono decidere chi mandare al televoto, prima di incontrare gli altri compagni d'avventura. Lucia Ilardo è la più votata.
Al termine della prima puntata, i concorrenti rimanenti possono votare nel segreto del confessionale.
I concorrenti in nomination sono: Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea e Lucia Ilardo.
Il primo televoto non prevederà un'eliminazione, ma il vip più votato sarà il preferito dal pubblico e otterrà l'immunità.