Una scelta molto importante attende i fratelli Mileto

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Il pomeriggio dei concorrenti di The Couple - Una vittoria per due viene scandito da un nuovo misterioso messaggio che viene subito letto da Brigitta:

"La Stanza delle Scelte è di nuovo disponibile per voi. Quale coppia sceglierà di entrare?

La Stanza si riaprirà tra dieci minuti."

Dopo la scelta di Jasmine e Pierangelo, le coppie si chiedono il tenore di questa nuova missione da portare a termine. Se la precedente squadra ha ricevuto l'opportunità di regalare una colazione alle sorelle Testa, questa volta i concorrenti temono che ci sia uno svantaggio da assegnare. Nell'attesa del countdown, le coppie provano a individuare chi sia più motivato a varcare la soglia della Stanza delle Scelte. Irma sostiene di dover usare la logica e la maturità, Manila quella dell'istinto, ma come un plebiscito le coppie scelgono di dare l'opportunità a Danilo e suo fratello, in occasione del suo compleanno.

Dopo aver trascorso del tempo nella Stanza delle Scelte, i due fratelli ritornano nel salone per comunicare la loro decisione e spiegano al resto dei concorrenti in cosa consiste. "Non c'è niente di brutto" afferma Danilo e Fabrizio racconta "C'è in palio una cena gourmet in White Room". Chi accompagnerà i due fratelli?

Antonino e Andrea, Brigitta e Benedicta e Thais ed Elena saranno i commensali di questa cena. I due fratelli Mileto spiegano di aver escluso a malincuore Laura e Giorgia perché la judoka non avrebbe mangiato tutto, Manila e Stefano perché hanno avuto l'occasione di andare nel Privé, Irma e Lucia perché questa mattina ricevuto il regalo della colazione e Jasmine e Pierangelo ha ricevuto da loro una chiave.

Le coppie scelte abbracciano i due fratelli e li ringraziano, le restanti, invece, comprendono la scelta e sembra che nessun dispiacere aleggi fra le squadre.