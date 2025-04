Una colazione da sogno per Irma e Lucia Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Nella giornata di ieri The Couple - Una vittoria per due ha voluto mettere i concorrenti un po' in difficoltà. Jasmine e Pierangelo hanno sfidato il destino e si sono messi alla prova, imbracciando il coraggio. Chiamati nella Stanza delle Scelte, i due ragazzi sono stati messi davanti a una simpatica decisione: godersi una colazione ricca e piacevole in Privé o donarla a qualcun altro? Sorprendentemente, la coppia non ha voluto tenere per sé questo dono, piuttosto l'hanno ceduto a una coppia avversaria: le sorelle Testa.

La loro scelta è stata dettata da una motivazione onesta, le due ragazze sono solite preparare sempre pranzi e cene per tutti, è giusto che per una volta si godano un pasto preparato da qualcun altro.

Al mattino, le due pugili vengono accolte nel Privé dove trovano una tavola imbandita, piena di cibo: uova, muffin, toast, pancake, di tutto e di più. "Non riesco a crederci" afferma Lucia, felice per questo dono e Irma, invece, credeva di far colazione insieme a Jasmine e Pierangelo. Prima di sedersi, le due ragazze fanno un tour del Privé, strabiliate dall'ambiente esotico e Irma con un sorriso invita la sorella a godersi questa colazione: "Non capiterà spesso!"

Il resto delle squadre osserva dal salone la colazione delle sorelle, intenti a spiarli, forse nella speranza di cogliere qualche strategia, ma la coppia non si lascia andare a commenti spinosi o a ipotesi future. Cristalline e lucide, le pugili si concentrano sulla colazione, considerando di portare con sé qualcosa da condividere con i loro compagni d'avventura.