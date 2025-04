La prima decisione di Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco nella Stanza delle Scelte

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Per la prima volta le coppie vengono radunate per ricevere un messaggio che potrebbe sconvolgere gli equilibri tra di loro: The Couple le metterà di fronte a una scelta. È Stefano, una volta comparso sul led, a leggere il messaggio:

“Tra poco avrete la possibilità di entrare nella Stanza delle Scelte, a vostro rischio e pericolo. Sappiate che ogni scelta avrà i suoi pro e i suoi contro.

Solo la prima coppia che deciderà di entrarvi potrà scoprire cosa l’aspetta.

La stanza si aprirà tra 10 minuti!".

Subito dopo, parte un timer carico di tensione: 10 minuti per decidere se accettare o meno la sfida.

Tutte le coppie di The Couple - Una vittoria per Due iniziano a riflettere sulle parole ascoltate e a valutare chi, tra loro, sia pronto ad assumersi questa responsabilità. Anche all’interno delle singole coppie emergono divergenze: ad esempio, Thais non entrerebbe, mentre Elena sarebbe pronta a compiere un gesto coraggioso. Jasmine e Pierangelo, invece, non hanno dubbi: vogliono sfidare la sorte e scoprire cosa li attende.

Alla fine, si opta per una scelta equa: un’estrazione porta i più giovani della Casa delle Coppie a varcare la soglia della Stanza delle Scelte.

Una volta presa la decisione, la coppia di migliori amici raggiunge la stanza dove si trovano tutti gli altri e si posiziona al centro per raccontare quanto accaduto e svelare la loro scelta. “Domani avremmo avuto una colazione abbondante tutta per noi – inizia Pierangelo – ma ci è stato dato il potere di regalarla a qualcun altro”. Jasmine, motivando la decisione, aggiunge: “Abbiamo scelto di non tenercela e di donarla a Irma e Lucia, perché cucinano sempre per tutti, ma nessuno cucina mai per loro".

Pierangelo aggiunge che il loro gesto vuole essere anche una forma di vicinanza a Lucia, che negli ultimi giorni è apparsa più triste.

I due rivelano anche la seconda opzione a cui avevano pensato: le sorelle Boccoli. Con un sorriso, rassicurano quest’ultime che si faranno perdonare. Irma li ringrazia sinceramente e li abbraccia: “Di solito ero sempre l’ultima. Oggi mi avete fatto sentire speciale. Grazie".

La scelta di Jasmine e Pierangelo è stata guidata dall’affetto… o si tratta forse di una strategia per stringere un’alleanza con le sorelle Testa?