Un cambio gomme mette alla prova le coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

I sedici concorrenti tornano a mettersi alla prova e, questa volta, ad attenderli c'è la loro prima sfida in esterna. In turni di quattro coppie per volta riassaporano l'aria aperta per dirigersi all'autodromo di Vallelunga, ma in che modo dovranno competere gli uni contro gli altri?

Nella giornata di ieri, le otto coppie hanno ricevuto un messaggio con un tutorial, non sapendo a cosa andavano incontro quest'oggi. Tra tanta confusione e moltissime aspettative, i concorrenti si dividono in due turni per poi darsi il cambio.

Antonino e Andrea, Jasmine e Pierangelo, Elena e Thais e Irma e Luisa sono le prime coppie a mettersi alla prova per tentare di avere la meglio sugli altri e avvicinarsi all'obiettivo di aprire la cassaforte che custodisce l'ambito premio di un milione di euro. Ieri pomeriggio, in White Room, Antonino, Jasmine, Elena e Irma hanno appreso da un tutorial come attuare un cambio gomme, ma non sapevano il motivo. Irma ipotizza che dovranno aiutare i loro compagni di squadra a mettere in pratica queste nozioni. Sarà questa la prova di quest'oggi?

Come loro anche Manila, Laura, Danilo, Bendicta hanno avuto modo di apprendere il tutorial e gli stessi, insieme ai compagni Stefano, Giorgia, Fabrizio e Brigitta, fanno parte del secondo turno di concorrenti. Al rientro delle prime squadre, è la volta delle altre squadre di sfruttare la loro occasione. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo lunedì durante la seconda puntata in diretta di The Couple - Una vittoria per due.