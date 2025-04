Manila Nazaro e Stefano Oradei

MANILA NAZZARO - Manila è una conduttrice e speaker radiofonica di 47 anni, nata a Foggia il 10 ottobre 1977, vive a Roma. Dopo il liceo si iscrive a Medicina, ma lascia gli studi per inseguire il sogno dello spettacolo. Nel 1999 vince “Miss Italia”, ottenendo anche i titoli di “Miss Cinema” e il secondo posto per “Miss Eleganza”. Dopo “Miss Italia”, intraprende una carriera televisiva partecipando a vari programmi (“Bellissima - Cabaret anticrisi”, “Quelli che il calcio”, “L’anno che verrà”). Dal 2014 è inviata di “Mezzogiorno in famiglia” e nel 2016 è conduttrice in studio insieme a Massimiliano Ossini. Dal 2017 lavora in radio per RTL 102.5, conducendo programmi come “Pane, Amore e Zeta Weekend”, “Zeta a Pois” e “#SocialCorner”. Attualmente è voce di “Rai Radio Tutta Italiana” e “Rai IsoRadio”.Nel 2020 partecipa con Lorenzo Amoruso a “Temptation Island”, manifestando dubbi sulla loro relazione. Nonostante l’uscita felice, si separano nel 2022. Nel 2021 è concorrente del “Grande Fratello Vip 6”. Dal 2005 al 2017 è stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza, da cui ha due figli: Francesco Pio (15 anni) e Nicolas (10 anni). A dicembre 2023, a un evento benefico, conosce il ballerino Stefano Oradei e, dopo un breve corteggiamento, si sposano a maggio 2024.

STEFANO ORADEI – Stefano, 41 anni, è un ballerino, coreografo e speaker radiofonico, nato a Roma l’11 ottobre 1983. Vive nella sua città natale, dove ha costruito una brillante carriera nel mondo della danza. Inizialmente appassionato di calcio, Stefano, ha scoperto il suo amore per la danza ispirato da Michael Jackson e, a soli 19 anni, ha conquistato il titolo di Campione Italiano di Danze Latino-americane, segnando l’inizio della sua carriera professionale. La sua notorietà è cresciuta grazie alla partecipazione a “Ballando con le stelle”, dove ha ricoperto il ruolo di maestro di ballo per dieci stagioni, affiancando diverse celebrità. Ha anche ampliato la sua esperienza televisiva partecipando a “Let’s Dance”, su Canale 5. Anche nella sua vita privata, la danza ha avuto un ruolo significativo: dopo una lunga relazione con la ballerina Veera Kinnunen, durata undici anni, Stefano ha trovato l’amore con Manila Nazzaro, incontrata durante un evento benefico nel dicembre 2023. La loro storia è stata da subito intensa, culminando nel matrimonio a maggio 2024, solo cinque mesi dopo il loro primo incontro.

IL LORO LEGAME: Manila e Stefano incarnano il vero colpo di fulmine: un amore intenso, basato su complicità e sostegno reciproco. Insieme, si compensano e affrontano la vita come un team unito e imbattibile.