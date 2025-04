Il primo messaggio per le coppie

Se le coppie di The Couple - Una vittoria per due si aspettavano di vivere una prima giornata in tranquillità, si sbagliavano di grosso! Il premio in palio di un milione di euro va sudato e per raggiungere la vetta bisogna imboccare la strada giusta. Già da domani, le coppie verranno sottoposte a una prova in esterna ma, prima di cominciare la sfida, è necessaria la visione di un tutorial.

Un messaggio appare sul led: "Coppie, domani affronterete la vostra prima prova in esterna. Antonino, Jasmine, Elena e Irma, dovete andare in White Room per vedere un tutorial sulla vostra attività di domani. Il secondo gruppo sarà quello composto da Manila, Laura, Danilo, Bendicta. Una volta usciti dalla White Room, ciascuno di voi potrà raccontare al proprio compagno quello che avrà appreso." Il primo gruppo si avvia verso la stanza e, quando torna, condivide apertamente ciò che ha visto. Differente è il comportamento del secondo gruppo: i componenti di ogni coppia preferiscono mantenere un alone di mistero e rivelare il segreto solamente al proprio compagno. Entrambi i gruppi sembrano essere concordi: in arrivo c'è una ruota e tanta, tanta confusione! Pare che dentro la White Room, attraverso un video tutorial, un meccanico abbia spiegato loro come cambiare le gomme di un auto. Che sia questa la prova da affrontare? Cercando di ricordare la spiegazione appena ascoltata, i concorrenti riepilogano ogni passaggio e già si vedono a svitare bulloni e ad afferrare cric, immaginando quale possa essere l'esatto svolgimento dell'attività. Servirà tanto olio di gomito o di motore? Quindi tutti in pole position, pronti per il pit stop di domani. La chiave per vincere? In questo caso...è proprio l'inglese!