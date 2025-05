Dalla storia d'amore di Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta alla fine del matrimonio di Samanta Togni: questi sono alcuni dei momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 17 e domenica 18 maggio.

Virna Toppi e Nicola Del Freo hanno presentato a Verissimo la figlia Asia. Nicolò Filippucci ha parlato dell'amicizia con TrigNO: "È la persona che mi manca di più, per me era come un fratello maggiore".

Alex Britti ha parlato della paternità a quasi 50 anni: "Prima non ero pronto". Alessandra Amoroso ha raccontato la sua prima gravidanza: "Sono quasi al settimo mese".

Giovanni Allevi ha parlato del mieloma multiplo che ha scoperto di avere nel 2022.

Anna Tatangelo ha ricordato i suoi anni con Gigi D'Alessio, a cui è stata legata dal 2005 al 2020.

Alessandra Mastronardi ha raccontato i suoi esordi da giovanissima.

I finalisti di Amici24 si sono raccontati prima della finale, che ha visto trionfare Daniele Doria.

