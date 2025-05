I finalisti di Amici24 svelano a chi dedicano la finale

Francesco, Alessia, Daniele, TrigNO e Antonia condividono a Verissimo le loro emozioni prima dell'attesissima finale, in onda oggi 18 maggio su Canale 5. "Siamo tutti emozionati e carichi. Abbiamo voglia di esibirci e divertirci per l'ultima volta su quel palco", affermano i tre ballerini e i due cantanti.

Alla domanda a chi dedicano la finale, Francesco risponde: "Ai miei genitori che da sempre mi supportano. E soprattutto a me stesso per tutti i sacrifici". Antonia invece dice: "Dedico la finale a tutte le persone che amo e che mi amano: ai miei genitori, a mia sorella, alle mie nonne. E a tutte le persone che amo".

Daniele alla stessa domanda risponde: "La dedico alla mia numerosa famiglia, ai miei amici e a tutte le persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene". Alessia dice: "La dedico a me stessa, come per dire: 'Ale ce l'hai fatta dopo averlo tanto desiderato (Alessia ha provato sette volte ad entrare ad Amici ndr)'. Mi sento la dimostrazione di: 'Se vuoi e insisti, puoi'. Niente è impossibile se lo vuoi veramente. E poi lo dedico a tutti coloro che mi sostengono, in particolare a mia mamma e a mia nonna".

TrigNo invece ha parlato del suo percorso ad Amici: "Sono contento, motivato, soddisfatto. Mi do una pacca sulla spalla. Ho superato tante sfide sia di canto che con me stesso. Qui dentro ho placato un po' la mia parte impulsiva, che spesso si riversava contro me stesso e gli altri. Non sono ancora troppo razionale, non voglio togliere del tutto la mia spontaneità, mi piace tenere un pizzico di follia, ma credo di essere più razionale oggi".