Melissa Satta: "Io e Maddox siamo stati accolti benissimo dalla famiglia di Carlo Gussalli Beretta"

La showgirl parla a Verissimo dei suoi sogni per il futuro con Carlo Gussalli Beretta, a cui è legata da un anno: "Lui è più giovane e sicuramente in futuro vorrà qualcosa"

Melissa Satta parla a Verissimo della sua storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta, a cui è legata da un anno. "È un ragazzo semplice, ci assomigliamo. In un anno non abbiamo mai litigato. Mi piace vivermi la routine con lui perché faccio una vita molto tranquilla, di coppia, di famiglia. Mi piace seguire il pomeriggio gli allenamenti di mio figlio, cenare presto, alle 21.30 sono già sotto le coperte", racconta la showgirl.

Per quanto riguarda il primo incontro con l'imprenditore, Melissa Satta dice: "Io conoscevo già sua mamma perché è molto impegnata nel mondo della moda. Quando io e Carlo ci siamo ritrovati entrambi single, abbiamo iniziato a scriverci dei messaggi. All'inizio ero un po' prevenuta, ma lui è stato bravo a conquistarmi e sono contenta che l'abbia fatto".

A chi la critica per aver presentato il nuovo fidanzato al figlio Maddox, la showgirl risponde: "È Maddox che me lo chiede perché vuole sapere cosa faccio. Mi piace avere un rapporto di apertura con lui e condividere le mie cose con lui". Melissa Satta rivela che Maddox è stato accolto molto bene anche dalla famiglia dell'imprenditore: "È una cosa bella perché io e Maddox abbiamo un bellissimo rapporto con la famiglia di Carlo, facciamo molte cose insieme. Abbiamo un grosso aiuto da parte loro".

In merito al futuro con Carlo Gussalli Beretta , 28 anni, la showgirl, 39 anni, non si sbilancia: "Mi godo ogni momento e vivo giorno per giorno. Quello che arriverà arriverà. Lui è più giovane e sicuramente in futuro vorrà qualcosa, ma è inutile fare programmi".