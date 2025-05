Alessandra Mastronardi e gli anni al liceo: "È stato un periodo duro, oggi si parlerebbe di bullismo"

Alessandra Mastronardi parla a Verissimo dei suoi esordi da giovanissima. E rivela di non aver vissuto un periodo facile durante il liceo a causa del suo lavoro. "Gli anni del liceo sono stati complessi, lavorare in pubblicità molto note oggi magari può essere considerato cool, ma all'epoca era problematico. Non ero capita, avevo poche amiche", dice Alessandra Mastronardi, 38 anni, che ha esordito sul piccolo schermo all'età di 12 anni e da allora ha lavorato ininterrottamente.

L'attrice, che ha la maturità classica, afferma di non essere rimasta in contatto con nessuno dei suoi compagni: "Al liceo non avevo nome e cognome, mi chiamavano con il nome del brand che pubblicizzavo in quel momento: "Oggi forse lo chiameremmo bullismo, all'epoca era un contesto scolastico difficile . Ma meno male che oggi c'è maggiore attenzione a queste cose, forse sarebbe stato più facile anche per me".