Gli highlights di Verissimo del 14 e del 15 marzo

Da Ilary Blasi che sposerà Bastian Muller all'amore di Francesco Renga per la compagna Diana: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 14 e domenica 15 marzo.
Carmen Di Pietro ha rivelato di aver bloccato sui social il fidanzato di sua figlia Carmelina. Francesco Renga ha parlato della lunga storia d'amore con la compagna Diana: "È una donna molto buona".
Helena Prestes ha condiviso il dolore per la scomparsa del papà: "Non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto e che mi sarei pentita così tanto". Elettra Lamborghini ha parlato dell'amore per il suo lavoro: "Non vi rinuncerei mai".
GionnyScandal ha ripercorso la sua storia e ha parlato del tentativo di suicidio: "Salvato per 4 minuti grazie a un post sui social". Alexia ha parlato della lunga storia d'amore con il marito Andrea Camerana: "Ringrazio la vita per avermi fatto conoscere una persona come lui".
A Verissimo il dolore e la ricerca di giustizia di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, genitori del piccolo Domenico: "Abbiamo visto nostro figlio morire giorno dopo giorno, peggiorare giorno dopo giorno".
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 14 e domenica 15 marzo.