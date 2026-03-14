Alexia parla a Verissimo dei più di 20 anni d'amore con Andrea Camerana, che ha sposato nel 2005. "Ci siamo conosciuti a fine 2003. Sono stati anni bellissimi. Ringrazio la vita per avermi fatto conoscere una persona come lui. È un uomo di grande umanità e garbo. È ironico e intelligente. Con lui mi trovo davvero molto bene. Io sono timida di carattere e lui è una persona discreta. Ci siamo trovati subito bene".



Alexia e Andrea Camerana hanno avuto insieme due figlie. Riguardo alla maternità, la cantante, 58 anni, dice: "Sono una mamma forte. Mia mamma mi ha insegnato a essere forte. Cerco di essere una mamma moderna, però loro sanno che ci sono dei limiti invalicabili. Con loro cerco sempre il dialogo. Anche se mi affatica tantissimo, è una fatica che faccio volentieri tutti i giorni. Costantemente cerco di penetrare nei loro piccoli varchi".