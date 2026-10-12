Lunedì 12 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip 9. Dalla tenera sorpresa ad Alessandro Varsi all'atteso esito del televoto, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
Ilary Blasi inizia la puntata chiudendo il televoto che ha visto sfidarsi i concorrenti in nomination, ovvero Andreas Muller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello. Il Vip meno votato dal pubblico sarà candidato all'eliminazione.
La diretta si apre con una clip che mostra quanto Valeria Marini e Giacomo Gallani si siano avvicinati nel corso degli ultimi giorni nella Casa. Complici le prove per l'esibizione della settimana, tra i due è scattato anche un bacio. "Voi siete bravissimi con i montaggi - dice Valeria, scherzando, dopo aver visto il filmato - Ilary, il bacio c'era perché era nella coreografia". "Gli autori sono molto bravi, ma la lingua non l'hanno montata loro", interviene Selvaggia Lucarelli. Giacomo ride dopo che Ilary chiede: "Ma la lingua Valeria l'ha messa o no?". Dopo lo scambio di battute, Valeria Marini e Giacomo Gallani si scambiano anche un bacio in diretta.
Dopo le accuse mosse da Jonathan Kashanian a seguito della diretta della scorsa settimana, Andreas Muller risponde: "Io davanti a chi mi conosce mi devo difendere dopo che per due ore sono passato per omofobo. Io mi devo difendere davanti a mia moglie e alle mie figlie. Quando ho visto Danto che anche lui stava scoppiettando sono uscito con quelle cose su di lui". Il concorrente e ballerino si riferisce al contenuto di alcune presunte chat private di Danto delle quali si è tanto parlato all'interno della Casa.
Dopo le discussioni delle corse settimane, sembra essere tornato il sereno tra Alex Belli e Marina La Rosa. "Alex Belli mi sembra il più nomale qua dentro - dice Marina interpellata da Ilary Blasi - Si può cambiare idea". Anche l'attore la pensa così: "Qui i venti cambiano giorno dopo giorno, settimana dopo settimana".
Alessandro Varsi riceve una tenera sorpresa e riabbraccia, commosso, l'amata mamma Sandra. Quando Ilary Blasi le chiede qualche particolare in più sulla vita privata del figlio, Sandra risponde: "Ogni tanto mi presenta qualche ragazza… ma ha avuto soltanto un amore, una fidanzata".
Piccolo incidente durante la puntata del 12 ottobre del GF Vip 9: Valeria Marini cade a terra dopo che Carmen Di Pietro ha tentato di salirle in braccio. "Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico - dice Valeria coprendosi la bocca - Sto sanguinando". Anche lei caduta a terra, Carmen Di Pietro si scusa con la collega e con i telespettatori.
Ilary Blasi svela il verdetto definitivo del televoto, dicendo chi è il vip meno votato tra Andreas Muller, Moreno Morello e Jonathan Kashanian. Quest'ultimo risulta essere il primo candidato alla prossima eliminazione.
Oltre a Jonathan Kashanian e a Giacomo Gallani - rispettivamente il primo e secondo candidato all'eliminazione - finiscono al televoto Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Muller e Moreno Morello. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 9.