Ilary Blasi inizia la puntata chiudendo il televoto che ha visto sfidarsi i concorrenti in nomination, ovvero Andreas Muller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello . Il Vip meno votato dal pubblico sarà candidato all'eliminazione.

Il bacio tra Valeria Marini e Giacomo Gallani

La diretta si apre con una clip che mostra quanto Valeria Marini e Giacomo Gallani si siano avvicinati nel corso degli ultimi giorni nella Casa. Complici le prove per l'esibizione della settimana, tra i due è scattato anche un bacio. "Voi siete bravissimi con i montaggi - dice Valeria, scherzando, dopo aver visto il filmato - Ilary, il bacio c'era perché era nella coreografia". "Gli autori sono molto bravi, ma la lingua non l'hanno montata loro", interviene Selvaggia Lucarelli. Giacomo ride dopo che Ilary chiede: "Ma la lingua Valeria l'ha messa o no?". Dopo lo scambio di battute, Valeria Marini e Giacomo Gallani si scambiano anche un bacio in diretta.

Andreas Muller: "Omofobo? Mi devo difendere davanti a mia moglie e alle mie figlie"



Dopo le accuse mosse da Jonathan Kashanian a seguito della diretta della scorsa settimana, Andreas Muller risponde: "Io davanti a chi mi conosce mi devo difendere dopo che per due ore sono passato per omofobo. Io mi devo difendere davanti a mia moglie e alle mie figlie. Quando ho visto Danto che anche lui stava scoppiettando sono uscito con quelle cose su di lui". Il concorrente e ballerino si riferisce al contenuto di alcune presunte chat private di Danto delle quali si è tanto parlato all'interno della Casa.